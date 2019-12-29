وظائف شاغرة في موبايلي بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي عمليات تبديل الدوائر (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات)، أو ما يعادلها، أخصائي تحسين الوصول (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات)، أو ما يعادلها.

بالإضافة إلى مشرف إدارة مرافق البيع بالجملة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإلكترونيات، والاتصالات).

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