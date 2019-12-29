بالفيديو.. الظهور الأول للإرهابيين السوريين في ليبيا بعدما نقلتهم تركيا 

طرابلس(صدى):

رصد مقطع فيديو بعض الجنود السوريين المرتزقة الذين تم نقلهم بواسطه تركيا للقتال فى ليبيا.

وبحسب المعلومات الواردة فإن عملية نقل المقاتلين التى تقوم بها تركيا تتم من الأراضى السورية إلى داخل الأراضى الليبية.

وبلغ عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية” طرابلس” حتى الآن بلغ 300 شخص، حيث أن عدد المجندين الذى وصلوا المعسكرات التركية لتلقى التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند

وتبين أن الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس فى ليبيا، وكلما طالت المدة كلما زاد الراتب الذى يتلقاه المقاتل، وعدد كبير من المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم من فصيل حركة حزم التى تم حلها قبل عدة سنوات

وانتشرت تسجيلات صوتية لأحد الأشخاص يظهر فيه صوت أحد المقاتلين الموالين لتركيا يتحدث مع مجموعة من المجندين عما إذا كانوا على استعداد للرحيل غدا إلى “طرابلس” انطلاقا من “عفرين”.