«الطيران المدني» : تحصيل 10 ريالات من المسافرين على الرحلات الداخلية

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة الطيران المدني عن تحصيل مبلغ قيمته 10 ريالات، على كل مسافر مغادر أو قادم، حيث تمثل قيمة أجور مرافق المطارات؛ نظرا لاستخدام المسافرين لها؛ لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها.

وأشارت الهيئة إلى تحصيل مبلغ 10 ريالات من كل مسافر قادم أو مغادر على الرحلات الداخلية، على أن يتم العمل به في 1/ 1/ 2020 بمطارات المملكة، كأجور استخدام مرافق المطار.

ومن جهته، قال مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي محمد بن عبيد العتيبي، إن “جميع الناقلات الجوية ستلتزم بتحصيل هذه الأجور من المسافرين ابتداء من 1/ 1/ 2020، وتسدد الناقلات الجوية هذه الأجور وفقاً للتعليمات الموضحة بالفاتورة التي تصدرها المطارات بشكل دوري”.