«تعليم الرياض» : لايوجد حوافز لمشرفي ومشرفات النقل المدرسي

حمود العنزي(صدى):

علقت إدارة تعليم الرياض على شكوى عدد من مشرفي ومشرفات النقل المدرسي بالإدارة العامة بعد رفض إدارتهم منحهم حافز الفصل الدراسي الأول، إجازة مدتها أسبوع.

وقال مدير الإعلام التربوي المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض علي الغامدي : إن مشرفي ومشرفات النقل المدرسي يمنحون إجازة الصفوف الأولية، وإن معلمي الصفين الثاني والثالث الابتدائيين الذين يعامل مثلهم مشرفو ومشرفات النقل المدرسي يكون حافزهم الفصل الدراسي الثاني وليس الأول.

وأضاف: مشرفو ومشرفات النقل المدرسي لم تنتهِ أعمالهم، حيث ما زالت الحافلات تنقل الطلاب والطالبات إلى المدارس، حيث يعاملون معاملة الفئة الثانية من الصفوف الأولية.