بالصور.. دايهاتسو روكي تخطف الأنظار بموديلات معدلة وطراز تجريبي

أميرة خالد(صدى):

ظهرت دايهاتسو اليابانية من جديد بطرازها الشهير روكي بعد انقطاع دام 17 عام، حيث أعلن عن الإصدار الأخير منه عام 2002 م و تم استبداله بطراز تيريوس.

وأعلن عن روكي الجديدة في معرض طوكيو ال 46 الدولي للسيارات خلال اكتوبر الماضي، و تم تحديدها حاليا للسوق المحلي الياباني و لم يحدد بعد أن سيتم تصديرها للأسواق الخارجية أم بعد.

وستعمل روكي الجديدة بمحرك مزودج التوربو بسعة 1 لتر من 3 اسطوانات يولد قوة 100 حصان و 140 نيوتن متر من عزم الدوران مربوطا بناقل حركة CVT ، ومدعوما بالدفع الأمامي الأساسي و الدفع الرباعي الاختياري ،ستتوفر روكي في السوق اليابانية بـ 7 فئات مختلفة المواصفات.