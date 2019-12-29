« الطعام للجنين».. فوائد شرب الماء أثناء فترة الحمل

أميرة خالد(صدى):

تعتبر المياه مهمة جدا لصحة السيدات أثناء فترة الحمل، حيث يجب على المرأة الحامل أن تتناول كميات وفيرة من الماء يوميًا.

وأوضح الأطباء فوائد شرب الماء على صحة الحوامل، ومنها نقل الطعام للجنين، لأن الماء يعزز من قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية المتوفرة بالأطعمة، مثل الفيتامينات والمعادن، ثم ينقلها إلى الجنين عبر مجرى الدم.

وتساهم المياه في الحفاظ على مستوى السائل الأمنيوسي (السائل الذي يحيط بالجنين)، ولكن يجب التأكد من مصدرها قبل تناوله، لاحتمالية احتواء الماء على بعض المواد الكيميائية التي قد تضر بصحة الجنين، مثل الرصاص، والزئبق، والزرنيخ.

كما أن المواظبة على تناول المياه خلال فترة الحمل، من شأنه أن يحمي المرأة الحامل من الإصابة بالتهابات المسالك البولية، والإمساك، والبواسير، والجفاف، كما تساعدها على التخلص من السموم والأملاح الزائد بالجسم.

ويخلص شرب الماء من تورم القدمين، حيث أنها من المشكلات الشائعة التي تعاني منها السيدات خلال فترة الحمل، ويمكن التغلب عليها، بتناول كميات وفيرة من المياه، للتخلص من الصوديوم الزائد في الجسم.