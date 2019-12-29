كيم كارداشيان تهدي طفلتها هدية بنصف مليون دولار

واشنطن(صدى):

أهدت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، ابنتها الكبرى، البالغة من العمر 6 سنوات، بعض متعلقات ” ملك البوب ” الراحل، مايكل جاكسون، والتي كانت اشترتها من مزاد بأكثر من نصف مليون دولار أمريكي، في أعياد الكريسماس.

ويذكر أن ابنة كيم كارداشيان من كبار معجبي مايكل جاكسون، حيث اختارت والدتها أن تهديها جاكيت أسود خاص به، بالإضافة إلى قبعته، التي كان ارتداها في أغنيته ” Smooth Criminal ” ، من إنتاج عام 1988.

وكان مايكل جاكسون ارتدى سترته السوداء في عيد ميلاد صديقته، الممثلة الراحلة، إليزابيث تايلور الـ65، وفي الدورة الـ50 لمهرجان كان السينمائي الدولي بباريس.

وشاركت كيم كارداشيان صورا للجاكيت والقبعة، عبر خاصية القصص على ” إنستغرام ” ، موضحة أن القبعة البيضاء محفور عليها اسم مايكل جاكسون.