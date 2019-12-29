« النيابة العامة » توضح ضمانات يحظى بها الأحداث في المحاكمة
أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، أن الحدث يحظى بعدة ضمانات وحقوق عند محاكمته؛ والتي قررها النظام لصالحه ولضمان كافة حقوقه، وذلك بحسب المادة 13 من نظام الأحداث.
وأوضحت ” النيابة العامة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه: ” يحظى الحدث بأرفع الضمانات والحقوق المقررة نظاماً لصالحه “.
وقالت النيابة: ” ومن أوجه تلك الضمانات حين الإحالة للمحاكمة يُكتفى بقرار اتهام دون الحاجة إلى إرفاق لائحة دعوى، ملاءمةً لطبيعة قضايا الأحداث، عدا القضايا التي يقتضي نظرها من ثلاثة قضاة ” .
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