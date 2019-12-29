« النيابة العامة » توضح ضمانات يحظى بها الأحداث في المحاكمة

علي القحطاني(صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، أن الحدث يحظى بعدة ضمانات وحقوق عند محاكمته؛ والتي قررها النظام لصالحه ولضمان كافة حقوقه، وذلك بحسب المادة 13 من نظام الأحداث.

وأوضحت ” ‏النيابة العامة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه: ” يحظى الحدث بأرفع الضمانات والحقوق المقررة نظاماً لصالحه “.

وقالت النيابة: ” ومن أوجه تلك الضمانات حين الإحالة للمحاكمة يُكتفى بقرار اتهام دون الحاجة إلى إرفاق لائحة دعوى، ملاءمةً لطبيعة قضايا الأحداث، عدا القضايا التي يقتضي نظرها من ثلاثة قضاة ” .