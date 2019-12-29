معلومات خطيرة وصادمة عن المتورط في اغتيال قائد الأركان الجزائري 

الجزائر(صدى):

دارت الشكوك حول وفاة قائد الأركان الجزائري القايد صالح، حيث تكشفت معلومات خطيرة عن المتورط في اغتيال القايد صالح، وهي أن شنقريحة وقايدي اتخذا قرار تصفية العجوز “القايد صالح”، حيث تمت تصفيته على الساعة 02:00 بعد منتصف الليل بواسطة إبرة حقن بها في الرقبة داخل فيلته الفاخرة ومن بعد ساعتين نقل إلى مستشفى ليعلن عن وفاته في الصباح.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن وفاة القايد صالح، جاءت نتيجة الصراع القوي داخل المؤسسة العسكرية بين جناح القايد صالح وجماعة اللواء سعيد شنقريحة والجنرال قايدي رئيس المخابرات الجزائرية.

وتبين أن الأمور ازدادت تعقيدا بعد انتشار معلومات عن نية القايد صالح عزل الجنرال بوعزة واسيني مدير الأمن الداخلي نتيجة معارضته تعيين عبد المجيد تبون، بعد انفراد القايد صالح بالسلطة بعد تنصيبه لعبد المجيد تبون كواجهة مدنية للحكم المطلق.

وكان القايد صالح، توصل لمعلومات حول تحركات اللواء سعيد شنقريحة والجنرال قايدي رئيس المخابرات، مما أغضب القايد صالح غضبا وأحس بمؤامرة خفية تلعب من ورائه وأمر بوقف كل العمليات على مستوى قاعدة “جانت” وطالب باجتماع سري مع اللواء سعيد شنقريحة وبعض القادة في فيلا فخمة بـ” حيدرة” حيث كان يعقد هناك اجتماعاته الخاصة، ووقع شجار كبير بين الجنرالين حول من يسير البلاد أو بكلمة أدق من هو صاحب القرارات.