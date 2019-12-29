نيمار في طريقه للرحيل عن باريس سان جيرمان

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، يرغب في الرحيل عن ناديه الحالي باريس سان جيرمان في الصيف المقبل؛ حيث أن النادي الباريسي يفضل كيليان مبابي.

وذكرت تقارير، أن باريس سان جيرمان بدأ بوضع صور مبابي كواجهة رئيسية للنادي، وذلك خلال الاحتفالات، حيث يتخذ نيمار الزاوية في كل الصور، بينما يكون مبابي في الوسط، وهو الأمر الذي يشير إلى اقتراب رحيل اللاعب البرازيلي.

ومن جانبه، يريد برشلونة التعاقد مع نيمار وإعادة لم شمل كل من نيمار وسواريز وميسي، وهي رغبة مشجعي برشلونة الذين كانوا سعداء بصورة الثلاثي هذا الأسبوع؛ كما أن اللاعب مستعد للتوصل إلى اتفاق مع النادي الكتالوني بشأن الدعاوى القضائية التي رفعها ضد البارسا بسبب رواتبه المتأخرة، وذلك إذا تعهد هذا الأخير بضمه.