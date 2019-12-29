بعد العثور عليها مع خلية الدمام.. مادة RDX شديدة الإنفجار وأخطر من الـTNT

الرياض(صدى):

كشفت رئاسة أمن الدولة، اليوم الأحد، أنه ضبط 5 كيلو جرامات من مادة RDX شديدة الانفجار بحوزة خلية الدمام الإرهابية، وهي مادة صلبة بيضاء ليس لها رائحة أو طعم، وتستخدم على نطاق واسع كمتفجر.

ويعود التصنيف الكيميائي لـ RDX إلى أنه نيتراميد، يشبه في تركبيه الكيميائي مادة إتش إم إكس، وهي متفجرة أكثر حيوية من مادة TNT، فيما تم استخدامها في الحرب العالمية الثانية.

ويعد مركب RDX من المركبات المستقرة في التخزين وواحدًا من أكثر المتفجرات العسكرية العالية حيوية ونشاطًا، وغالبًا ما تستخدم في المخاليط مع المتفجرات الأخرى والملدنات أو المواد المهدئة لتقليل حساسية المتفجرات.

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