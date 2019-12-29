مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة يتفقد مركز التدريب في أول ايام الدورة التأهيلية للمستجدين

حسين العلي(صدى):

قام سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء / عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي صباح هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/٥/٣هجري بزيارة لمركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة للوقوف على إجراءات استقبال الدورة التأهيلية للفرد الأساسي المنعقدة بالمركز وذلك اعتبارا من هذا اليوم لمدة ١٧ أسبوع .

وكان في إستقبال سعادته قائدمركز التدريب العقيد / ظافر بن محمد الاسمري وعدد من ضباط المركز و اطلع سعادته على آلية تنفيذ (خطة استقبال الطلبة ) .

وحيث تمت إجراءات الاستقبال والفرز بوقت قياسي رغم الأعداد الكبيرة الملتحقة بالمركز، ومن جهته قام سعادته بأخذ جولة على مواقع (السكن/صالة الطعام/العيادة الطبية/مباني التعليم/ميادين التدريب العسكري) الخاصة بالطلبة والتأكد من جاهزيتها .

وقام سعادة مدير المنطقة بإلقاء كلمة توجيهية للطلبة هنأهم بها على قبولهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والمثابرة والانضباط.

وبختام الجولة شكر سعادة مدير المنطقة منسوبي مركز تدريب المدينة المنورة على ماشاهده من جهود وخطط تنظيميةمتميزه .