6 قرارات سيبدأ تطبيقها الأربعاء المقبل بالمملكة

نايف السالم(صدى):

يشهد الأربعاء المقبل دخول عدد من القرارات واللوائح حيز التنفيذ والتي تم إصدارها خلال عام 2019.

والقرار الأول هو السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة وفقًا لعدد من الضوابط والشروط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

كما سيتم اعتماد الهوية الشخصية بدلا من بطاقة التأمين عند زيارة المستشفيات بالمملكة، حيث أكد مجلس الضمان الصحي على أنه سيتم الاكتفاء ببطاقة الهوية الشخصية للمواطن والإقامة للمقيم .

وستطبق لائحة الزكاة الجديدة على السعوديين والخليجيين المقيمين بالمملكة في مطلع يناير 2020.

كما سيتم تحديد وتنظيم العمل الليلي، من 11 مساءً إلى 6 صباحًا، بالإضافة إلى إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية.

وأخيرًا سيتم توطين نشاط الأجرة (الخاصة) حيث سيقتصر العمل بدءً من 2020 على السائقين السعوديين في منشآت توجيه مركبات الأجرة الخاصة.