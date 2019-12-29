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  • نشر : منذ 10 دقائق
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  • حوادث

بالفيديو.. احتراق مركبة بالكامل على طريق الأمير ماجد في جدة

بالفيديو.. احتراق مركبة بالكامل على طريق الأمير ماجد في جدة
نايف السالم(صدى):

اندلع حريق في مركبة من نوع هيونداي أكسنت، عصر اليوم الأحد، على طريق الأمير ماجد السبعين باتجاه الجنوب أمام بوابة جامعة الملك عبد العزيز.

وفي السياق نفسه، أظهر مقطع فيديو مشاهد لاحتراق المركبة واندلاع ألسنة اللهب والأدخنة منها؛ فيما باشر الدفاع المدني في محافظة جدة الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق؛ بينما لا توجد أي إصابات.


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