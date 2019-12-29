بالفيديو.. احتراق مركبة بالكامل على طريق الأمير ماجد في جدة
اندلع حريق في مركبة من نوع هيونداي أكسنت، عصر اليوم الأحد، على طريق الأمير ماجد السبعين باتجاه الجنوب أمام بوابة جامعة الملك عبد العزيز.
وفي السياق نفسه، أظهر مقطع فيديو مشاهد لاحتراق المركبة واندلاع ألسنة اللهب والأدخنة منها؛ فيما باشر الدفاع المدني في محافظة جدة الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق؛ بينما لا توجد أي إصابات.
باشر الدفاع المدني حريق قبل نص ساعه سياره هونداي اكسنت في طريق الامير ماجد السبعين بأتجاه الجنوب امام بوابة جامعة الملك عبد العزيز ولا توجد اي اصابة ولله الحمد pic.twitter.com/b80n3QqIlg
— اخبار جدة | jeddah news (@jeddahnews_) December 29, 2019
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