القبض على سيدة في أحضان عشيقها

مليكة فؤاد(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة أكادير بالمغرب القبض علي زوجة في أحضان عشيقها في وضعية مخلة بالحياء، حيث افتضح أمرهما بعدما إنزويا في مكان قريب من مقر سكن الزوجة.

وقام عدد من الجيران بمحاصرة المنزل الذي بداخله العشيقين حتي حضرت الشرطة إلي المكان وتم إقتحام المنزل بتعليمات من النيابة العامة ليتم ضبطها في وضعية مخلة بالحياء.

وخلال التحقيقات، اتضح أن العشيقين على علاقة غرامية منذ زمن بعيد، وأقرا بممارسة علاقة محرمة عدة مرات وتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.