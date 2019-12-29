وظيفة إدارية شاغرة في المجلس الصحي بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتح المجلس الصحي السعودي، باب التقديم إلى وظيفة إدارية شاغرة وفق عدة شروط وتخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض.

وأوضح المجلس من خلال موقعه الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظيفة المتاحة تحت مسمى «مسؤول تواصل داخلي»، بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأضاف أنه يُشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص «العلاقات العامة، التسويق»، والقيام بعمليات التواصل الداخلي بما يضمن توفير بيئة محفزه.

كما أشار إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 2019/12/29م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي اضغط هنا