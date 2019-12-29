صحة حفرالباطن تنفذ حملات رقابية على الصيدليات

سعيد العحل(صدى):

نفذت إدارة الإلتزام بصحة حفرالباطن بالتعاون مع هيئة الدواء والغذاء حملة رقابية بهدف التأكد من توفر الأدوية والإلتزام بعدم صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية ، حيث بلغ عدد الزيارات المنفذة 15 زيارة وتم رصد مخالفات خلال تنفيذ الحملة وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتستمر الحملة الرقابية لمدة شهر ضمن الإجراءات التفتيشية الدورية التي تقوم بها إدارة الإلتزام .

والجدير بالذكر أن صحة حفرالباطن أقامت العديد من المبادرات والفعاليات التوعوية والتثقيفية عن المضادات الحيوية، وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بأهمية الترشيد والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، في المنشآت الصحية والتعليمية والمجمعات التجارية والحدائق العامة .

وتم توضيح أهمية الإلتزام بعدم صرف المضادات إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب.. وعند وجود أية مخالفة يجب المبادرة بالإتصال على الرقم (٩٣٧)