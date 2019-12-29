«هيئة المحامين» تعلن عن وظيفة إدارية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الهيئة السعودية للمحامين، باب التقديم إلى وظيفة إدارية للرجال عبر برنامج تمهير «التدريب على رأس العمل»؛ للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن الوظيفة المتاحة تحت مسمى «أخصائي علاقات عامة»، وتتمثل في تخطيط حملات العلاقات العامة ومبادرات التواصل الخاصة بالمنشأة وتنفيذها،= وترتيب الردود على المسائل التي تؤثر في الصورة العامة للمنشأة.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الإدارية، وألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

وأضافت أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهرالسابقة، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

وتتمثل المهام التدريبية، في التالي:

1- إعداد المنشورات المؤسسية الموجهة لجمهور المتابعين الداخليين والخارجيين، وتحرير هذه المنشورات، بما في ذلك الرسائل الإخبارية للموظفين وتقارير المساهمين.

2- الحفاظ على العلاقات مع وسائل الإعلام، أو المستثمرين، أو المسؤولين الحكوميين، أو الأطراف الأخرى التي تتعامل مع المنشأة، والرد على الطلبات المقدمة.

3- تنظيم أنشطة العلاقات العامة وتنفيذها، مثل الظهور في الفعاليات العامة، أو إلقاء المحاضرات، أو إعداد المسابقات، أو إقامة المعارض.

4- ضمان اتساق الرسائل الداخلية والخارجية بالمنشأة، والعمل مع الفرق الأخرى لمواءمة اتصالاتها مع التوجه العام، وضمان تقديم صورة متسقة للمنشأة.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 1441/05/03هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل «طاقات» عبر الرابط التالي اضغط هنا