وظيفة تقنية شاغرة للنساء في شركة «العثمان» بالشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) عن توفر وظيفة تقنية شاغرة (للنساء) لحملة البكالوريوس، للعمل بالمنطقة الشرقية.

وقالت إن الوظيفة بمسمى (مُحلل نظم تقنية المعلومات)، واشترطت الشركة عدة شروط للوظيفة كما هو موضح أدناه.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة حاسب).

3- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

المميزات:

– الراتب (6,125 ريال).

– بدل نقل.

وقالت الشركة إن التقديم مُتاح بدءً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/12/29م، والتقديم من خلال الرابط هنا