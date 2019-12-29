طريقة تسجيل «المهجورة» في حساب المواطن

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة تسجيل الزوجة المهجورة وشروط تسجيلها في البرنامج؛ للحصول على الدعم المستحق.

وأوضحت خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج على حسابها الرسمي مع موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يجب رفع مستندات في البوابة الإلكترونية، بالإضافة إلى إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على استفسار أحد المتابعين: «في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوجة “مهجورة” بإمكانها التسجيل ولا يتطلب من المهجورة رفع مستندات في البوابة الإلكترونية، لكن يجب إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي».

أما عن تسجيل المطلقة أو الأرملة التي تزوجت، أضاف البرنامج «في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى متزوجة ستصبح حالة الأهلية غير مؤهل، ولا بد من إضافة الزوجة في هذه الحالة كتابع مع رب الأسرة ” الزوج ” حتى لا يؤثر على نتيجة أهليته وفي حال انطبقت عليها شروط الأهلية سيتم احتسابها من ضمن مبلغ الدعم في حسابه».

وتلقى حساب البرنامج على «تويتر» استفسارًا يقول: «امرأة عجوز مهجورة من زوجها وتستلم التأهيل الشامل وقد استلمت الضمان لمدة سنتين ثم انقطع عنها ونريد تسجيلها في حساب المواطن لكن الضمان الاجتماعي رفض إعطاءها ما يثبت أنها مهجورة فما هي خطوات التسجيل؟».