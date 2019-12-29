وفاة 50 شخصا بسبب البرد القارس في بنجلادش

دكا(صدى):

قضى 50 شخصًا على الأقل نتيجة موجة البرد القارس التي تجتاح بنجلادش.

وقالت مسؤولة في مديرية الصحة البنجلاديشية في تصريح اليوم إن ما لا يقل عن 17 شخصًا قضوا بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء بنجلادش خلال الفترة من أول نوفمبر إلى 28 ديسمبر, مضيفةً أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد مثل الإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية البنغلاديشية أن أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام سُجلت في الصباح الباكر اليوم عند 4.5 درجة مئوية في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال بنجلادش.