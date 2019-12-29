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  3. بالفيديو.. مستشار قانوني: حد الحرابة جزاء من هاجم الفرقة الاستعراضية بالملز

بالفيديو.. مستشار قانوني: حد الحرابة جزاء من هاجم الفرقة الاستعراضية بالملز

بالفيديو.. مستشار قانوني: حد الحرابة جزاء من هاجم الفرقة الاستعراضية بالملز
عادل الحربي(صدى):

كشف المحامي والمستشار قانوني بدر الحميداني، عقوبة مهاجم الفرقة الاستعراضية بالملز.

وعن ذلك، أوضح ” الحميداني ” بمداخلة هاتفية له على قناة ” الإخبارية ” ، أن هذا الفعل يستوجب تطبيق حد الحرابة كما هو مذكور بالشريعة الإسلامية.

وأضاف: ” حد الحرابة يتم تطبيقة على كل من يتسبب في قطع الطريق والافساد في الأرض والتعرض لهم في مثل هذه الأماكن ” .

يُذكر أن ثلاثة أشخاص قد تعرضوا للطعن أثناء أدائهم عرضًا مسرحيًا بحديقة الملز، خلال إحدى فعاليات مهرجان موسم الرياض.


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