بالفيديو.. مستشار قانوني: حد الحرابة جزاء من هاجم الفرقة الاستعراضية بالملز

عادل الحربي(صدى):

كشف المحامي والمستشار قانوني بدر الحميداني، عقوبة مهاجم الفرقة الاستعراضية بالملز.

وعن ذلك، أوضح ” الحميداني ” بمداخلة هاتفية له على قناة ” الإخبارية ” ، أن هذا الفعل يستوجب تطبيق حد الحرابة كما هو مذكور بالشريعة الإسلامية.

وأضاف: ” حد الحرابة يتم تطبيقة على كل من يتسبب في قطع الطريق والافساد في الأرض والتعرض لهم في مثل هذه الأماكن ” .

يُذكر أن ثلاثة أشخاص قد تعرضوا للطعن أثناء أدائهم عرضًا مسرحيًا بحديقة الملز، خلال إحدى فعاليات مهرجان موسم الرياض.