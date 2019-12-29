  • الأحد 29

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. «التعليم» تصدر توجيهات حول «الطابور المدرسي»

«التعليم» تصدر توجيهات حول «الطابور المدرسي»

«التعليم» تصدر توجيهات حول «الطابور المدرسي»
حمود العنزي(صدى):

وجهت وزارة التعليم جميع المدارس السعودية في الخارج للإلتزام بتنفيذ برنامج ” الإصطفاف الصباحي ” بجميع فعالياته المعروفة وبحضور جميع منسوبي المدرسة .

واعتمدت وزارة التعليم مدة الإصطفاف الصباحي بـ 15 دقيقة تشمل النشاط البدني لمدة 7 دقائق ، والقرآن الكريم والبرنامج الإذاعي لمدة 7 دقائق ، والنشيد الوطني لمدة 3 دقائق .

وأبانت الوزارة أنه في حال تعذر التنفيذ بسبب تغير الأحوال الجوية ، يتم تنفيذ برنامج مناسب داخل الفصول مع تنفيذ التعليمات المعروفة بشأن العلم الوطني .

ويأتي ذلك بهدف ترسيخ الإنتماء للوطن ومبادئ التنظيم والإنضباط والتنشيط البدني للطلاب سواء لمدارس المملكة أو للمدارس السعودية بالخارج .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *