«التعليم» تصدر توجيهات حول «الطابور المدرسي»

حمود العنزي(صدى):

وجهت وزارة التعليم جميع المدارس السعودية في الخارج للإلتزام بتنفيذ برنامج ” الإصطفاف الصباحي ” بجميع فعالياته المعروفة وبحضور جميع منسوبي المدرسة .

واعتمدت وزارة التعليم مدة الإصطفاف الصباحي بـ 15 دقيقة تشمل النشاط البدني لمدة 7 دقائق ، والقرآن الكريم والبرنامج الإذاعي لمدة 7 دقائق ، والنشيد الوطني لمدة 3 دقائق .

وأبانت الوزارة أنه في حال تعذر التنفيذ بسبب تغير الأحوال الجوية ، يتم تنفيذ برنامج مناسب داخل الفصول مع تنفيذ التعليمات المعروفة بشأن العلم الوطني .

ويأتي ذلك بهدف ترسيخ الإنتماء للوطن ومبادئ التنظيم والإنضباط والتنشيط البدني للطلاب سواء لمدارس المملكة أو للمدارس السعودية بالخارج .