بالفيديو.. حية تفاجئ صياد ثعابين بلدغة قاتلة على الهواء مباشرة وصدفة تنقذ حياته
وثق مقطع فيديو بثه صياد ثغابين مخضرم مشاهد صادمة للدغه من قبل حيه ضخمة أثناء استخراجه لها من أحد المنازل .
وفي التفاصيل ، فقد قرر توني هاريسون يوم الجمعة الماضية بث عملية استخراجه لحية من أحد المنازل بعد استدعائه لنجدتهم ، وقام الرجل بتعليق الكاميرا لرصد المشهد المثير .
وبينما فتح الرجل صندوق المكيف الذي كانت تختبئ به إذ هاجمته الحيه السامة ولدغته في الإبهام ، وهنا شعر المشاهدون بوجود طأ ما إذ بدا عليه الألم المكتوم ، لكنه تماسك وسرعان ما أمسك بها ولم يفلتها .
وأكدت تقارير صحفية أنه تم اسعاف الرجل ، فيما كشفت زوجته أنها حية شرقية وأنها ثاني أقوى الحيات سمية في العالم .
والمثير في الأمر أن ما أنقذ حياته هو تعرضه للدغة قديمة منذ 18 عام أكسبت جهازه المناعي قدرة على مقاومة سم الأفعى الخطير .
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