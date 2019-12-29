بالفيديو.. حية تفاجئ صياد ثعابين بلدغة قاتلة على الهواء مباشرة وصدفة تنقذ حياته

متابعة- أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو بثه صياد ثغابين مخضرم مشاهد صادمة للدغه من قبل حيه ضخمة أثناء استخراجه لها من أحد المنازل .

وفي التفاصيل ، فقد قرر توني هاريسون يوم الجمعة الماضية بث عملية استخراجه لحية من أحد المنازل بعد استدعائه لنجدتهم ، وقام الرجل بتعليق الكاميرا لرصد المشهد المثير .

وبينما فتح الرجل صندوق المكيف الذي كانت تختبئ به إذ هاجمته الحيه السامة ولدغته في الإبهام ، وهنا شعر المشاهدون بوجود طأ ما إذ بدا عليه الألم المكتوم ، لكنه تماسك وسرعان ما أمسك بها ولم يفلتها .

وأكدت تقارير صحفية أنه تم اسعاف الرجل ، فيما كشفت زوجته أنها حية شرقية وأنها ثاني أقوى الحيات سمية في العالم .

والمثير في الأمر أن ما أنقذ حياته هو تعرضه للدغة قديمة منذ 18 عام أكسبت جهازه المناعي قدرة على مقاومة سم الأفعى الخطير .