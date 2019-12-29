الزعاق: اليوم أول أيام النجم الأخير من المربعانية

علي القحطاني(صدى):

أعلن الدكتور خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الأحد، هو أول أيام النجم الثالث والأخير من المربعانية والمسمى بـ«الشولة».

وأوضح «الزعاق» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن عدد أيامها 13 يومًا وبانتهائها نختم المربعانية ويحل الشبط.

وقال «وخلالها يقترن القمر بالثريا باليوم التاسع والذي يقال فيه (قران تاسع برد لا سع)، ويعتبر هذا النجم مع النجم الأول من الشبط هما النجمين الأبرد في السنة».