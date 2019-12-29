أزمة التحكيم تشتعل..خبراء: ركلة جزاء النصر غير صحيحة والفيحاء تم نحره من الوريد للوريد

طلال الغامدي(صدى):

أثارت القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة النصر والفيحاء أمس السبت العديد من الإنتقادات وسط اتهامات بخطأ احتساب ركلة الجزاء التي حصل عليها النصر ، وغياب الدور الواجب على تقنية الفار ،وغيرها من الشبهات التي حامت حول المبارة المنتهية بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل هدف .

ودلل الخبير التحكيمي فهد المرداسي على خطأ احتساب ركلة الجزاء للاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بمقطع فيديو من المباراة قائلاً: رأي الاتحاد الدولي والآسيوي في مثل هذه الحالات، لا تعد مخالفة، إذا جاءت الكرة من زميل اللاعب، وحدث بعد ذلك لمس الكرة باليد.

وأضاف المرداسي: إلا إذا كان هناك حركة إضافية لليد، وفي هذه الحالة يد اللاعب قبل لعبها من الزميل وهي في نفس الوضع، ولم يقم بعمل حركة إضافية، وبالتالي ركلة الجزاء المُحتسبة للنصر غير صحيحة.

ووافقه في الرأي المحلل التحكيمي سعد الكثيري مؤكداً ان ركلة جزاء النصر التي سجل منها حمد الله الهدف في الدقيقة 71 كانت غير صحيحة .

وانتقد الكثير من الإعلاميين والمحللين تفاوت القرارات التحكيمية مؤكدين أن هناك ظلم كبير للفيحاء ، وقال الإعلامي مُعن القويعي عبر “تويتر ” ضرب من حمد الله يستغلها الغنام ويسجل الثاني للنصر لا VAR جابها من زاوية صح ولا حكم ساحة رجع لمشاهدتها، الفيحاء تم نحره من الوريد للوريد.