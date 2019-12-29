«السياحة» تكشف تفاصيل جديدة عن شواهد قبور مكة

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تفاصيل جديدة خاصة بـ العثور على شواهد قبور بمكة يعود تاريخها إلى عام 687هـ، أثناء القيام بمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد.

وعن ذلك، صرح الدكتور نايف القنور، مدير عام التسجيل وحماية الآثار في قطاع التراث الوطني بالهيئة، أن القطع الأثرية التي تم العثور عليها تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة.

وأوضح ” القنور ” أنه يجري حاليًا تسليم القطع للهيئة؛ ليقوم الخبراء المختصون في قطاع الآثار بالكشف عليها ودراستها بشكل أعمق.

كما أشار إلى أنه ستتم متابعة أعمال الحفر من خلال فريق مختص من الهيئة بشكل يومي؛ تحسبًا لظهور أي معالم أو قطع أثرية.

و يجري التنسيق المباشر بين فريق الهيئة والشركة والأمانة، معربا عن شكره للمسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة والشركة على تعاونهم مع الهيئة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أعلنت عن العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام 687هـ، أثناء القيام بمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد.

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