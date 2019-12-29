وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة العدل عن توفر وظائف شاغر للعمل على المرتبة السابعة ، بالعاصمة الرياض وذلك وفق التفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي :

– مطوّر برامج

شروط التقديم :-

–درجة البكالوريوس في التخصصات المحددة

– توفير قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– رفع صورة من وثيقة التخرج البكالوريوس بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة ، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة وبحجم لا يتجاوز 1 ميقا للصورة امتداد (jpg/png).

– أن يكون المتقدم سبق له حضور (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين.

وحول موعد التقديم ، أبانت أنه يبدأ من اليوم الأحد بتاريخ 1441/05/03هـ الساعة 9:00 صباحاً حتى يوم الخميس بتاريخ 1441/05/07هـ الساعة 12:00 مساءً ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا