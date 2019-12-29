شاهد.. افتتاح الدراعة بحلتها الجديدة على أنغام الزغاريد
نشر تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه، فيديو يرصد التصاميم الجديدة التي شهدها افتتاح الدراعة في إطار بوليفارد الرياض بحلته الجديدة .
ورصد الفيديو الذي نشره ” آل الشيخ ” افتتاح الدراعة بحلتها الجديدة على أنغام الطبول والمزامير إضافة إلى “الزغاريد” التي أطلقتها السيدات الحاضرات في الافتتاح.
وكان ” آل الشيخ” نشر فيديوهات وصور ترصد التوسعات التي شهدها البوليفارد وكانت أغلبها تأتي في إطار تهيئة أماكن لاستقبال الضيوف في الكافيهات والأماكن المميزة التي تطل على البحر.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 688 ] نشر منذ 24 دقيقة
اخرج يا المدفون وقل للعالم أننا أصحاب تراث إنساني عريق..وليس كما شوهنا إعلام إيران المعادي وتوابعه من عراقي وسوري ويمني ولبناني.
من اننا…(( وهابيين سلفيين دواعش وإعراب وبدو لا نعرف إلا رعي الأغنام والابل والقتل ))
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