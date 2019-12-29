شاهد.. افتتاح الدراعة بحلتها الجديدة على أنغام الزغاريد

علي القحطاني(صدى):

نشر تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه، فيديو يرصد التصاميم الجديدة التي شهدها افتتاح الدراعة في إطار بوليفارد الرياض بحلته الجديدة .

ورصد الفيديو الذي نشره ” آل الشيخ ” افتتاح الدراعة بحلتها الجديدة على أنغام الطبول والمزامير إضافة إلى “الزغاريد” التي أطلقتها السيدات الحاضرات في الافتتاح.

وكان ” آل الشيخ” نشر فيديوهات وصور ترصد التوسعات التي شهدها البوليفارد وكانت أغلبها تأتي في إطار تهيئة أماكن لاستقبال الضيوف في الكافيهات والأماكن المميزة التي تطل على البحر.