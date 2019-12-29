«أبشر» توضح طريقة نقل المعلومات من الجواز القديم إلى الجديد

عادل الحربي(صدى):

كشفت منصة «أبشر» التابعة للمديرية العامة للجوازات، عن طريقة نقل المعلومات من الجواز القديم إلى الجواز الجديد.

وأوضحت المنصة ردًا على استفسار أحد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه لنقل المعلومات يتم الدخول لحسابك بمنصة أبشر واختيار خدمات المكفولين، ثم تحديث معلومات الجواز للمقيمين.

وقال أحد المتابعين: «السلام عليكم.. كيف أقدر انقل معلومات من جواز قديم إلى جديد للسائق الخاص؟»، لترد الجوازات قائلة «عليكم السلام ، أخي الكريم ، يرجى الدخول لحسابك بمنصة أبشر عبر الرابط المرفق واختيار خدمات المكفولين – تحديث معلومات الجواز للمقيمين هنا