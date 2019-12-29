«الأحوال المدنية» تكشف إجراء هام حال فقدان الهوية الوطنية حتى وإن عُثر عليها
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على ضرورة استخراج هوية وطنية جديدة بعد الإبلاغ عن فقدها حتى وإن تم العثور عليها .
وأكدت “الأحوال المدنية ” أنه يتم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية بمجرد الإبلاغ عن فقدها منعاً لإستخدامها بما يضر صاحبها حال وقوعها في أيدي غير أمينة ، مؤكدة ضرورة إكمال الإجراءات واستخراج بطاقة بدل فاقد .
جاء ذلك في رد سريع على أحد المواطنين ، الذي كشف عن فقدانه لهويته بالجامعة ما دفعه للإبلاغ خوفاً من استخدامها ، فيما عثر عليها لاحقاً متساءلاً عن إلغاء بلاغ فقدها .
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