«الأحوال المدنية» تكشف إجراء هام حال فقدان الهوية الوطنية حتى وإن عُثر عليها

حمود العنزي(صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على ضرورة استخراج هوية وطنية جديدة بعد الإبلاغ عن فقدها حتى وإن تم العثور عليها .

وأكدت “الأحوال المدنية ” أنه يتم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية بمجرد الإبلاغ عن فقدها منعاً لإستخدامها بما يضر صاحبها حال وقوعها في أيدي غير أمينة ، مؤكدة ضرورة إكمال الإجراءات واستخراج بطاقة بدل فاقد .

جاء ذلك في رد سريع على أحد المواطنين ، الذي كشف عن فقدانه لهويته بالجامعة ما دفعه للإبلاغ خوفاً من استخدامها ، فيما عثر عليها لاحقاً متساءلاً عن إلغاء بلاغ فقدها .