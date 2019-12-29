الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في عسير تقدم خدماتها في 22 موقع

محمد بن طحيطح(صدى):

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 22 موقعا ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة “نأتي إليك ” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة , وحملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف الى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الاحد بتقديم خدماتها للرجال في مركز خلال بمحافظة محايل عسير لمدة أسبوع, وفي مقر القاعدة الجوية بمحافظة خميس مشيط ومستشفى النماص لمدة يومين لكل منهما, وفي مقر إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة وفي مقر محافظة محايل عسير لمدة يوم لكل منهما , فيما تقدم خدماتها للنساء في مستشفى النماص لمدة يومين , وفي الثانوية العاشرة للبنات بمحافظة خميس مشيط والثانوية الحادية عشر بمحافظة خميس مشيط وثانوية الواديين الأولى بمحافظة احد رفيدة لمدة يوم واحد لكل منهم.

وتقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في مقر جامعة الملك خالد بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد , فيما تقدم خدماتها للنساء في الثانوية الثانية عشر بمحافظة خميس مشيط والثانوية الرابعة بمحافظة خميس مشيط وثانوية ال مكر بمنطقة عسير لمدة يوم واحد لكل منهم.

ويوم الثلاثاء تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال في إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد, فيما تقدم الخدمة للنساء في الثانوية الثالثة عشر بمحافظة خميس مشيط والثانوية الثامنة بمحافظة خميس مشيط وثانوية ال خيزران بمنطقة عسير لمدة يوم واحد لكل منهم.

وتقدم الخدمة يوم الاربعاء للرجال في مقر النيابة العامة بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد , فيما تقدمها للنساء في الثانوية الخامسة عشر بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم اوحد.

وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زيارتها بتقديم الخدمة للرجال في مستشفى محايل العام بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد , فيما تقدمها للنساء في الثانوية السابعة بمحافظة خميس مشيط وفي مقر جمعية آباء للأيتام بمحافظة احد رفيدة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.