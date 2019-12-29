توجه بالشورى للموافقة على توطين 75% من الوظائف القيادية بالقطاع الخاص
كشفت مصادر عن وجود توجه داخل مجلس الشورى للموافقة على تعديل المادة 26 من نظام العمل لتوطين الوظائف بنسبة 75 % .
وأكدت أن لجنة الشؤون الإجتماعية والأسرة والشباب وافقت على المقترح بإضافة عبارة “وكذلك في الوظائف القيادية ” .
وسيصبح نص المادة حال إكتمال النصاب لموافقة الشورى كالتالي : ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 % من مجموع عماله ، وكذلك في الوظائف القيادية ، وللوزير في حالة عدم توفر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية ، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض النسبة مؤقتاً ، وتحدد اللائحة الوظائف القيادية .
ويأتي ذلك بهدف إعطاء الفرصة للكثير من الكوادر الوطنية الشبابية وهم الأكثر حرصاً على توطين الوظائف الأقل مستوى ، بهدف القضاء على البطالة وفقاً لرؤية المملكة 2030 ، مع الحفاظ على نسبة الـ 25 % من الأجانب من ذوي الخبرة والكفاءة .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 11 دقيقة
الشركات او المؤسسات التي تتهرب من التوطين..قطعا اعملها مشبوة.