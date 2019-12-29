توجه بالشورى للموافقة على توطين 75% من الوظائف القيادية بالقطاع الخاص

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن وجود توجه داخل مجلس الشورى للموافقة على تعديل المادة 26 من نظام العمل لتوطين الوظائف بنسبة 75 % .

وأكدت أن لجنة الشؤون الإجتماعية والأسرة والشباب وافقت على المقترح بإضافة عبارة “وكذلك في الوظائف القيادية ” .

وسيصبح نص المادة حال إكتمال النصاب لموافقة الشورى كالتالي : ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 % من مجموع عماله ، وكذلك في الوظائف القيادية ، وللوزير في حالة عدم توفر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية ، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض النسبة مؤقتاً ، وتحدد اللائحة الوظائف القيادية .

ويأتي ذلك بهدف إعطاء الفرصة للكثير من الكوادر الوطنية الشبابية وهم الأكثر حرصاً على توطين الوظائف الأقل مستوى ، بهدف القضاء على البطالة وفقاً لرؤية المملكة 2030 ، مع الحفاظ على نسبة الـ 25 % من الأجانب من ذوي الخبرة والكفاءة .