نادين البدير: «يعجبني لقب أم أربعة»

الرياض(صدى):

فتحت الكاتبة نادين البدير النار على أشخاص أسمتهم بـ«المتطرفون» الذين انتقدو مقالها منذ 10 سنوات .

وقالت نادين: كتبت مقالا منذ 10 سنوات، في ديسمبر ٢٠٠٩ تحول إلى متلازم في حياتي، بل التصق بي حتى اتحد اسمي مع عنوانه.. صار لقبي الذي أطلقه علي أغلب المتطرفين (نادين أم أربعة).

وأضافت في مقال لها بعنوان ” ويل للمصلين ” إنه ورغم مرور 10 سنوات إلا أن المقال مازال يثير ضجة، قائلة : “أشخاص من عقليات محلية وعربية تعيش قبل التاريخ، لا تريد استيعاب الكتابة الساخرة أو المجاز اللغوي”.

ولفتت إلى أنها فكرت في كتابة مقال أخر بعد 10 سنوات على مقالها الذي أخرجه المتطرفون عن سياقه وحرفوه عن مقصده عنوانه (انسوه).

وتابعت : ” لكني حين تابعت دفاعهم عن الرجل المعنف. صرفت النظر. لا تنسوه. دعوه يقض مضاجعكم ليل نهار، واجتزئوا كما شئتم وأكملوا لعناتكم. حقيقة صار يعجبني لقب: نادين أم أربعة”.