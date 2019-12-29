اشتباك في ملعب مباراة الزمالك وزيسكو بسبب «فوطة»

نواف السالم(صدى):

تسببت «فوطة» لحارس المرمى محمد أبو جبل، في أزمة كبيرة أثناء مباراة نادي الزمالك المصري مع مضيفه زيسكو يونايتد الزامي، ضمن ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمس السبت.

ووجد أحد صبية جمع الكرات حول الملعب في زامبيا، منشفة الحارس أبو جبل في المرمى، ليعترض على هذا الأمر، معتقدًا أنها عمل سحري يمنع دخول الكرة في مرمى الزمالك، وسط محاولات منه بالقفز لإبعادها عن المرمى.

ودخل بدلاء الزمالك في اشتباك مع جامع الكرات، مطالبين الحكم بإبعاده وإعادة المنشفة إلى حارس المرمى مرة أخرى، واستجاب الحكم للطلب وأوقف المباراة لبضع ثواني.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليرفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن مازيمبي من الكونغو الديمقراطية.