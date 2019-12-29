تدشين خدمة حجز مواعيد الشاحنات بمنفذ جسر الملك فهد غدا الاثنين

نايف السالم(صدى):

تستعد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد يوم غدًا الإثنين، لتدشين خدمة حجز مواعيد الشاحنات بمنفذ الجسر.

ويأتي ذلك بهدف تنظيم حركة نقل البضائع من وإلى البحرين بسلاسة وفي وقت قصير.

ومن جانبه، ذكر عماد المحيسن، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن خدمة حجز مواعيد الشاحنات تسهم في تحفيز التشغيل بالسعة الكاملة في منفذ الجسر على مدار اليوم، لتسريع عمليات دخول وخروج الشاحنات.

كما أوضح ” المحيسن ” أن الخدمة تتم بالتنسيق مع الجمارك وتبادل ودعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجستية المندرج ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .