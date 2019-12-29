فك «شفرة» اسم زوجة وزير الخارجية الأمريكي بعد صعوبة غريبة في البحث عنه

واشنطن(صدى):

أثارت صور حديثة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء تعاونه مع زوجته وغسيله الصحون تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي .

وسلطت تلك الصور الضوء على زوجته التي كانت تلعب بالورق بينما هو يساعدها في أعمال المطبخ ، إلا أن اسمها حير الجميع إذ تظهر على محركات البحث Susan Pompeo ، ولم يتم التوصل لإسمها الحقيقي مهما تزايدت عمليات البحث بمختلف الكلمات بسبب نشره هكذا في الصحف والمواقع الإخبارية .

وكشفت مجلة The New Yorker الأمريكية عن الاسم الحقيقي للسيدة التي لفتت الأنظار وهو Susan Justice Mostrous ، وأنها كانت تعمل نائبة رئيس بنك محلي عام 1998 وتعرفت على بومبيو وجمعتهما قصة حب ثم تزوجا بعدها بعامين ، وفقاً للعربية نت .

يشار إلى أن بومبيو احتفل مؤخراً بعيد ميلاده الـ 56 ، إذ أنه من مواليد عام 1963 في مدينة اورانج بولاية كاليفورنيا من أبوين إيطاليي الأصل .