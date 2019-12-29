فك «شفرة» اسم زوجة وزير الخارجية الأمريكي بعد صعوبة غريبة في البحث عنه
أثارت صور حديثة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء تعاونه مع زوجته وغسيله الصحون تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي .
وسلطت تلك الصور الضوء على زوجته التي كانت تلعب بالورق بينما هو يساعدها في أعمال المطبخ ، إلا أن اسمها حير الجميع إذ تظهر على محركات البحث Susan Pompeo ، ولم يتم التوصل لإسمها الحقيقي مهما تزايدت عمليات البحث بمختلف الكلمات بسبب نشره هكذا في الصحف والمواقع الإخبارية .
وكشفت مجلة The New Yorker الأمريكية عن الاسم الحقيقي للسيدة التي لفتت الأنظار وهو Susan Justice Mostrous ، وأنها كانت تعمل نائبة رئيس بنك محلي عام 1998 وتعرفت على بومبيو وجمعتهما قصة حب ثم تزوجا بعدها بعامين ، وفقاً للعربية نت .
يشار إلى أن بومبيو احتفل مؤخراً بعيد ميلاده الـ 56 ، إذ أنه من مواليد عام 1963 في مدينة اورانج بولاية كاليفورنيا من أبوين إيطاليي الأصل .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90019 ] نشر منذ 24 دقيقة
ليس اسمها مهماً ..
.. المهم انها جالسه تلعب ورق ومبسوطه والوزير يغسل الصحون ويجهز القوارير ..