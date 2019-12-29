استقبال طلبات تسجيل طلاب المرحلة الابتدائية عبر نظام نور

عادل الحربي(صدى):

تبدأ المدارس الابتدائية ” بنين وبنات ” يوم 24-5-1441هـ في استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين وأبناء السعوديات المستجدين، في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي القادم 1442هـ.

ويتم ذلك وفقًا لـ قواعد وإجراءات تسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي عبر نظام ” نور ” ؛ تيسيرًا على أولياء الأمور في إجراءات قبول وانتظام أبنائهم وبناتهم بالمدارس.

فيما وضعت الوزارة بعض الشروط، كأن يكون الطلاب والطالبات قد أكملوا ست سنوات مع بداية العام الجديد، واستثنت من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ90 يومًا.

ويشمل الاستثناء أيضًا من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يومًا بشرط اجتيازهم مرحلة رياض الأطفال.

وفيما يتعلق بفترات التسجيل، حددت الوزارة فترات التسجيل يوم 24-5-1441هـ تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس التحفيظ التي يجرى بها مفاضلة حتى 26-6-1441هـ.

كما يتم تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الاهلية والاجنبية والمدارس الاهلية المطبقة للبرامج الدولية.

فيما سيكون تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين في المدارس الحكومية، وفي مدارس التحفيظ الحكومية التي لايجرى بها مفاضلة يوم 27-6-1441هـ .

وعن ما يتعلق بـ تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين، وهم أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات ومن في حكمهم – أبناء مواطني مجلس التعاون ، الجالية اليمنية أبناء الدبلوماسيين يوم 27-7-1441هـ .

أما طلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي يوم 16-8-1441هـ، وأما الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة الذيم يعملون أولياء امورهم في القطاع الخاص يوم 5-9-1441هـ.