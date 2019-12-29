  • الأحد 29

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. مدرب ضمك يهاجم الأجانب: لا تستحقون اللعب بالدوري السعودي

مدرب ضمك يهاجم الأجانب: لا تستحقون اللعب بالدوري السعودي

مدرب ضمك يهاجم الأجانب: لا تستحقون اللعب بالدوري السعودي
طلال الغامدي(صدى):

كشف المدير الفني للفريق الأول بنادي ضمك نور الدين بن زكري عن اعتزامه تغيير 90 % من الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية ، إلا أنه سيعتمد على اللاعبين المحليين أكثر من الأجانب .

وقال بن زكري خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس بعد لقاء أبها وضمك والذي انتهى بفوز أبها 3- 2 : لاعبي ضمك الأجانب لا يستحقون اللعب في الدوري السعودي .

وأكد أن لاعبي ضمك المحليين أفضل بكثير من الأجانب وأن النادي حسم موقفه مع أكثر من 6 لاعبين .

وراهن المدير الفني لضمك على المحليين خلال الفترة المقبلة في بقاء فريق ضمك ضمن دوري الكبار دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والصعود للمقدمة .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 41 دقيقة

اللاعبين الأجانب مثل هاتف العملة تضع فلوس يستجيب معك.

[ عدد التعليقات: 1626 ] نشر منذ 20 دقيقة

وان بغيت الصدق والله كلكم لاعبين ومدربين اجانب كلكم عن بكرة ابيكم حرام فيكم هالملايين اللي يكبونها عليكم.
وحنا اولى بها في الاسكان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *