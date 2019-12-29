مدرب ضمك يهاجم الأجانب: لا تستحقون اللعب بالدوري السعودي
كشف المدير الفني للفريق الأول بنادي ضمك نور الدين بن زكري عن اعتزامه تغيير 90 % من الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية ، إلا أنه سيعتمد على اللاعبين المحليين أكثر من الأجانب .
وقال بن زكري خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس بعد لقاء أبها وضمك والذي انتهى بفوز أبها 3- 2 : لاعبي ضمك الأجانب لا يستحقون اللعب في الدوري السعودي .
وأكد أن لاعبي ضمك المحليين أفضل بكثير من الأجانب وأن النادي حسم موقفه مع أكثر من 6 لاعبين .
وراهن المدير الفني لضمك على المحليين خلال الفترة المقبلة في بقاء فريق ضمك ضمن دوري الكبار دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والصعود للمقدمة .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 41 دقيقة
اللاعبين الأجانب مثل هاتف العملة تضع فلوس يستجيب معك.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1626 ] نشر منذ 20 دقيقة
وان بغيت الصدق والله كلكم لاعبين ومدربين اجانب كلكم عن بكرة ابيكم حرام فيكم هالملايين اللي يكبونها عليكم.
وحنا اولى بها في الاسكان.