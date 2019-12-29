دراسة تكشف حقيقة ارتباط اليوتيوب بنشر العنف

واشنطن(صدى):

تزداد المطالبات بإغلاق موقع استضافة الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، زاعمين أنه يرتبط بشكل رسمي بنشر العنف والتطرف.

وفي دراسة علمية حديثة أعدها باحث الأمن الإلكتروني مارك لديويتش بالتعاون مع الباحثة في جامعة كاليفورنيا آنا زايتسيف، نفت تمامًا وجود أي علاقة بين اليوتيوب والتطرف.

وأكدت الدراسة أن شكوى السياسيين من أن يوتيوب يعزز التطرف «باطلة تمامًا»، وأنه لا يشجع بنشاط التطرف بل يحاول جاهدًا مواجهته، موضحة أنه أزال جميع مقاطع الفيديو التي تروج لنظرية المؤامرة أو تحرض ضد أي ديانات.

كما لفتت إلى أن خوارزمياته تتسبب في إزالة مقاطع فيديو لا تدعو للعنف أو الإرهاب أو التطرف لقنوات وشبكات كبرى لمجرد أنها تتطرق لتلك القضايا، مطالبة بتطبيق هذه الخوارزميات للتخلص من كل الأفكار المتطرفة.