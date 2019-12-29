هجوم صاروخي على حفل تخرج عسكريين بالضالع وفيديو يكشف المشاهد الأولية

فهمي محمد(صدى):

شهدت مدينة الضالع اليمنية صباح اليوم الأحد هجوم صاروخي على حفل تخرج عسكريين أسفر عن 7 قتلى على الأقل من قوات الحزام الأمني .

وأفادت قوات الحزام الأمني في الضالع بالقبض على 3 من عناصر ميليشيات الحوثي بالقرب من التفجير ، الذي استهدف حفل التخرج بملعب الصمود في مدينة الضالع مخلفاُ قتللى وجرحى ، وفقاً للعربية .

ووثق مقطع فيديو لقناة الحدث الإخبارية المشاهد الأولية للهجوم الصاروخي على حفل تخريج العسكريين ، وسط تصاعد الأدخنة .