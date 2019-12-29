هجوم صاروخي على حفل تخرج عسكريين بالضالع وفيديو يكشف المشاهد الأولية
شهدت مدينة الضالع اليمنية صباح اليوم الأحد هجوم صاروخي على حفل تخرج عسكريين أسفر عن 7 قتلى على الأقل من قوات الحزام الأمني .
وأفادت قوات الحزام الأمني في الضالع بالقبض على 3 من عناصر ميليشيات الحوثي بالقرب من التفجير ، الذي استهدف حفل التخرج بملعب الصمود في مدينة الضالع مخلفاُ قتللى وجرحى ، وفقاً للعربية .
ووثق مقطع فيديو لقناة الحدث الإخبارية المشاهد الأولية للهجوم الصاروخي على حفل تخريج العسكريين ، وسط تصاعد الأدخنة .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 676 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذا ثالث حفل تخرج دامي استهدفه الحوثيين ولا متعظ..الأخبار تتسرب للحوثي بموعد الحفل قبلها بأيام ويستعد له
الضربة السابقة راح ضحيتها من خيرة الضباط الكبار نتيجة طائرات مسيره ضربت منصة الحفل والموقع الذي فيه كبار الضباط يتابعون العرض العسكري.