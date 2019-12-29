مركز الملك سلمان يوزع أطقم الأواني المنزلية على 813 اسرة سورية في المفرق

محمد السعران(صدى):

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية والجهات ذات العلاقة في الأردن بتوزيع المساعدات الايوائية والمتمثلة بأطقم الاواني المنزلية وملحقات المائدة على الاشقاء السوريين في الأردن حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيعات 813 أسرة بواقع 4832 فرد في محافظة المفرق الأردنية .

وأوضح الدكتور بدر السمحان ان مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية يقدم المساعدات الاغاثية التي يحتاجها الاشقاء السوريين من خلال عمل دراسات ميدانية لتوفير المتطلبات التي تحتاجها الاسر السورية والتي تلبي متطلباتهم اليومية لينعموا بحياة جيدة .

واكد السمحان ان سلسلة التوزيعات التي يقوم بها مركز الملك سلمان للاغاثة تأتي في اطار السعي الدائم من المركز لتلبية مختلف احتياجات الاشقاء اللاجئين السوريين بهدف تخفيف بعضا من معاناتهم خلال الازمة التي يمرون بها .

من جانبهم عبر عدد من الأشقاء السوريين المستفيدين من الخدمات الإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية عن شكرهم وعميق امتنانهم على جودة الخدمات الإغاثية التي تقدّم لهم على مدار العام، داعين الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة وشعبها من كل سوء ومكروه .