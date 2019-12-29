نجم اليوفنتوس على قائمة صفقات سوق الإنتقالات الشتوية
كشفت تقارير صحفية عن اعتزام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع النجم الألماني إيمري تشان لاعب اليوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي الذي سينطلق مع يناير المقبل .
ومن المتوقع أن يحظى النادي بالموافقة من جانب النجم الألماني الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن اليوفي في ظل عدم راحته مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري الذي قلل من الإعتماد عليه .
الجدير بالذكر أن تشان انضم لصفوف اليوفي في صيف 2018 قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي ، إلأ أنه لم يتم الكشف عن توقعات قيمة صفقته المرتقبة مع باريس سان جيرمان .
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