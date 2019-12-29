نجم اليوفنتوس على قائمة صفقات سوق الإنتقالات الشتوية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن اعتزام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع النجم الألماني إيمري تشان لاعب اليوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي الذي سينطلق مع يناير المقبل .

ومن المتوقع أن يحظى النادي بالموافقة من جانب النجم الألماني الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن اليوفي في ظل عدم راحته مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري الذي قلل من الإعتماد عليه .

الجدير بالذكر أن تشان انضم لصفوف اليوفي في صيف 2018 قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي ، إلأ أنه لم يتم الكشف عن توقعات قيمة صفقته المرتقبة مع باريس سان جيرمان .