«يسر» يعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتح برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة، وفق عدة مسميات وشروط؛ للعمل في الرياض.

وأوضح البرنامج عبر الموقع الإلكتروني «لينكد إن»، أن الوظائف تحت مسمى «أخصائي إدارة المخاطر وأمن المعلومات».

واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة، مع خبرة 4 سنوات في إدارة المخاطر وأمن المعلومات.

وأضافت «معرفة جيدة بخطط استمرارية الأعمال والاستعادة بعد الكوارث، ومعرفة جيدة في مفاهيم PKI، وحاصل على شهادات مهنية متخصصة مثل CISSP و CISA و CISM و ISO 22301 و ISO 27001».

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي هنا