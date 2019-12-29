مجموعة ابونيان القابضة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في 3 مدن
فتحت مجموعة شركات ابونيان القابضة، العاملة في مجالات التجارة والتصنيع والخدمات والاستثمار والمياه والنفط والغاز والطاقة باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع الشركة في الرياض والمدينة المنورة والخبر .
وأوضحت إدارة الشركة الوظائف المطلوبة على النحو التالي :
1- مهندس نظم المعلومات الجغرافية (المدينة المنورة): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الجيوماتكس.
2- مهندس أجهزة (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الأجهزة.
3-رئيس التدقيق الداخلي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).
4- مسؤول الخدمات اللوجستية والتوزيع (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو الإدارة اللوجستية).
وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 29 / ديسميبر / 2019 ، ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا
اترك تعليقاً