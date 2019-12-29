مجموعة ابونيان القابضة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة شركات ابونيان القابضة، العاملة في مجالات التجارة والتصنيع والخدمات والاستثمار والمياه والنفط والغاز والطاقة باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع الشركة في الرياض والمدينة المنورة والخبر .

وأوضحت إدارة الشركة الوظائف المطلوبة على النحو التالي :

1- مهندس نظم المعلومات الجغرافية (المدينة المنورة): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الجيوماتكس.

2- مهندس أجهزة (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الأجهزة.

3-رئيس التدقيق الداخلي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

4- مسؤول الخدمات اللوجستية والتوزيع (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو الإدارة اللوجستية).

وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 29 / ديسميبر / 2019 ، ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا