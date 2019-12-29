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مجموعة ابونيان القابضة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في 3 مدن

مجموعة ابونيان القابضة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في 3 مدن
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة شركات ابونيان القابضة، العاملة في مجالات التجارة والتصنيع والخدمات والاستثمار والمياه والنفط والغاز والطاقة باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع الشركة في الرياض والمدينة المنورة والخبر .

وأوضحت إدارة الشركة الوظائف المطلوبة على النحو التالي :

1- مهندس نظم المعلومات الجغرافية (المدينة المنورة): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الجيوماتكس.
2- مهندس أجهزة (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الأجهزة.
3-رئيس التدقيق الداخلي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).
4- مسؤول الخدمات اللوجستية والتوزيع (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو الإدارة اللوجستية).

وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 29 / ديسميبر / 2019 ، ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا 


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