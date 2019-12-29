بالفيديو..سيرين عبدالنور تعلق على أمطار لبنان: بنغرق يا ناس
علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور على موجة الأمطار الغزيرة والثلوج التي تشهدها لبنان منذ الثلاثاء الماضي .
ونشرت “سيرين ” مقطع فيديو قامت بتصويره من سيارتها يكشف عن حجم الأمطار الهائلة بالشوارع وسط تعطل الحركة المرورية ، قائلة : هيك إحنا بنغرق يا ناس .. الله يستر .
وتابعت : وصلنا بخير وسلامة على بيتي بس الناس العلقانة على الطريق شي ببكي .
وأغرقت الأمطار شوارع لبنان وسط تساقط الثلوج ، مما أدى لبعض الإنهيارات وشلل تام في حركة المرور .
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