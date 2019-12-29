«الجزائية» تقضي بإعدام مرتكب الهجوم على فرقة استعراضية بالرياض

حمود العنزي(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية، اليوم الأحد، حكمًا ابتدائيًا بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض، وقضت بسجن المتهم الثاني في القضية، 12 عامًا و6 أشهر.

ووقع في أكتوبر الماضي، حادث هجوم على فرقة استعراضية في حديقة الملك عبدالله بالرياض، وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانًا ترفيهيًا لمدة شهرين.