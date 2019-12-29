«الجزائية» تقضي بإعدام مرتكب الهجوم على فرقة استعراضية بالرياض
أصدرت المحكمة الجزائية، اليوم الأحد، حكمًا ابتدائيًا بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض، وقضت بسجن المتهم الثاني في القضية، 12 عامًا و6 أشهر.
ووقع في أكتوبر الماضي، حادث هجوم على فرقة استعراضية في حديقة الملك عبدالله بالرياض، وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانًا ترفيهيًا لمدة شهرين.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 688 ] نشر منذ 31 دقيقة
هذه جريمة إرهابية…الشواهد تقول هذا وليس انا..
الهدف ضرب الأعمال الفنية والترفيهية..ولو تم التعامل معها على أنها جريمة عادية عفوية.
سيتطور مستوها إلى ضرب السياحة الوليدة في السعودية…والانتقال إلى أمور أخرى
النتيجة تعطيل كل شيء.ببث الرعب والهلع وسط المجتمع مواطنين ومقيمين.
للان لم أشاهد ملعب جدة الذي بجوار مطار جده..لاني لا أميل لمشاهدة مباريات وبطولات كرة القدم.
ولم أحضر حفل غنائي لأني لست من هواة حضور الاحتفالات الغنائية لكن من هواة الاحتفالات الشعبية التراثية.
ليس معنى هذا أن اعادي كرة القدم او الفعاليات والاحتفالات الغنائية..لست وحدي اعيش في هذا الكون.