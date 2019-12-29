بالصور.. «بنتلي» تطلق موديلات مصغرة لأفخم موديلاتها

لندن (صدى):

أطلقت شركة بنتلي الرائدة في مجال السيارات، موديلات مصغرة لواحدة من أفخم موديلاتها وهي إصدار مولسان W.O بأسعار اقتصادية؛ احتفالًا بمئويتها

وجاءت الموديلات المصغرة من إبداع قسم مولينر بشكل يشبه الإصدار الحقيقي تمامًا، فيما تنوي الشركة صنع 100 نسخة مصغرة فقط بنفس التصميم الأصلي مع استخدام نفس الطلاء الأنيق والتجليد الداخلي.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن إطلاق نسخة شمعية مصغرة لموديل مولسان سبيد بنفس التصميم الداخلي والخارجي، فضلًا عن نسخة أخرى مصغرة لكونتيننتال GT كشف، إذ يتم بيع هذه الموديلات داخل صندوق هدايا بنتلي، ويبدأ سعر كل موديل من 162 دولار «607 ريال».