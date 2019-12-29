3 نصائح ثمينة قبل الذهاب للنوم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني البعض منا من مشاكل متعلقة بالنوم، فيبحث الكثير عن طرق تمكنهم من الحصول على قسط هاديء ومريح من النوم

وقدمت مجلة فرويندين عدة نصائح ذهبية للراغبين في الحصول على نوم هادىء.

وتدور النصيحة الأولى حول فهم مدى أهمية النوم للجسم، فلا يُدرك البعض أهميته، وأنه دون أخذ القسط الكافي منه فإن الجسم لن يستطيع أداء مهامه على الوجه الصحيح.

والنصيحة الثانية هي محاولة التخلص من التوتر عند الذهاب للنوم، فتجنب التفكير في المهام التي يتعين فعلها في اليوم التالي، وتجنب أيضا أجهزة التلفاز والهواتف والأجهزة اللوحية والحاسوب بفترة كافية قبل النوم، وتعلم تقنيات الاسترخاء وقراءة كتاب عن الاسترخاء.

والنصيحة الذهبية الثالثة تدور حول أخذ قيلولة، فهذا الأمر ينشط الجسم ولا يؤثر على النوم ليلا، والقاعدة الذهبية للقيلولة بعدم النوم أكثر من 30 دقيقة وألا تكون بعد الساعة الثالثة عصراً.