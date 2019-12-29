بالفيديو ..سواريز يلعب كحارس مرمى ويخطف الأنظار في مباراة اعتزال دييجو فورلان

طلال الغامدي(صدى):

نجح نجم نادي برشلونة لويس سواريز في اللعب كحارس مرمى بمشاركة مميزة في مباراة اعتزال نجم منتخب أوروجواي دييجو فورلان الذي وصل إلى 40 عام .

وتألق “سواريز ” خلال الشوط الثاني عندما أُصيب الحارس الأساسي للفريق الضيف ليتم استبداله ونزول سواريز ، الذي نجح بمهارة فائقة في التصدي لتصويبات النجم فورلان .

ولم ينجح فورلان في هز شباك سواريز سوى مرة واحدة وسط ضحات سواريز عندما ارتدت من بين يديه فتابعها أحد المشاركين .

وحظى “سواريز ” بتشجيع كبير من جانب الجماهير عندما لعب في مركز حراسة المرمى ، لتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل 6- 6 .

الجدير بالذكر أن فورلان يمتلك مسيرة حافلة بعد مشاركته في العديد من الأندية كان أبرزها محطة أتلتيكو مدريد من عام 2011 وحتى 2017 قدم فيها 196 مباراه وتمكن من تسجيل 96 هدف .